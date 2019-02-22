На развитие малого бизнеса Кузбасс получит миллиард рублей

СЕГОДНЯ 05:31 2019-02-22T05:31:53+03:00

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Предприниматели из кузбасских моногородов получат финансирование из федерального бюджета. Но не все, а только те, кто ведет социальные бизнес.

В 2019 году по решению губернатора в восемь раз увеличено областное финансирование по госпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области на 2014-2021 годы». Сумма увеличилась с 16 до 124 миллионов рублей. Кроме того, Кузбассу предоставлена федеральная субсидия в размере 946 миллионов рублей. такую поддержку получили лишь три российских региона - Свердловская, новосибирская и Кемеровская области.

Как рассказал заместитель губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин, в 2019 году впервые финансирование получат предприниматели всех моногородов Кузбасса, которые ведут социальный бизнес. К слову, раньше на такую поддержку могли рассчитывать лишь предприниматели моногородов, имеющих статус территории опережающего социально-экономического развития. Также в 2019 году в Кузбассе откроется первый Региональный центр экспорта, на создание которого направят более 68 миллионов рублей, из которых только пять миллионов – из областного бюджета, а остальное – из федерального.

ИСТОЧНИК KP.RU