Житель Новокузнецка отдал 500 тысяч рублей за долги сына
Родственник не стал отдавать деньги за машину
Родственник разбил машину и стал отдавать деньги
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Новокузнечанин отдал 500 тысяч рублей, которые задолжал его сын. Родственник не выплатил деньги за покупку машины.
Как рассказали УФССП по Кемеровской области, должник купил автомобиль, но деньги так и не отдал. В первый же день он попал на автомобиле в аварию и серьезно повредил его. Добровольно мужчина не захотел возвращать долг и отправился в Краснодарский край, скрываясь от приставов.
– Отец должника, узнав о задолженности сына, решил оплатить всю сумму долга. В настоящее время 500 тысяч рублей возвращены взыскателю, – рассказали приставы.
ИСТОЧНИК KP.RU