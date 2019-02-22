Житель Новокузнецка отдал 500 тысяч рублей за долги сына

СЕГОДНЯ 06:08 2019-02-22T06:08:19+03:00

Родственник не стал отдавать деньги за машину

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Новокузнечанин отдал 500 тысяч рублей, которые задолжал его сын. Родственник не выплатил деньги за покупку машины.

Как рассказали УФССП по Кемеровской области, должник купил автомобиль, но деньги так и не отдал. В первый же день он попал на автомобиле в аварию и серьезно повредил его. Добровольно мужчина не захотел возвращать долг и отправился в Краснодарский край, скрываясь от приставов.

– Отец должника, узнав о задолженности сына, решил оплатить всю сумму долга. В настоящее время 500 тысяч рублей возвращены взыскателю, – рассказали приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU