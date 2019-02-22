В Кузбассе закрыли часть детдома из-за холода

СЕГОДНЯ 07:08 2019-02-22T07:08:11+03:00

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В Киселевске временно закрыли часть детского дома из-за холода в помещениях. В некоторых комнатах температура доходила до 11 градусов тепла.

Специалисты Роспотребнадзора, получив жалобу на низкую температуру в спальнях, провели проверку учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники ведомства осмотрели учебный и спальный блок. Последний состоит из восьми квартир, в каждой есть игровая комната, спальня, туалетная комната, раздевалка и комната для занятий. В детском доме во время проверки находился 51 ребенок.

В четырех квартирах температура оказалась ниже 20 градусов тепла. Местами было даже 11 градусов выше нуля.

– Приборы отопления работают неэффективно, проветривание не предусмотрено, пластиковые окна местами промерзают, на стекле по нижнему краю отмечается наледь, – отметили в УФССП по Кемеровской области. – Указанные нарушения создают непосредственную угрозу причинения вреда здоровью и жизни детей и могут повлечь возникновение массовых инфекционных заболеваний.

Суд на 90 суток приостановил работу в четырех квартирах, обеденном и спортивном залах. Судебные приставы опечатали помещения.

– В настоящее время принимаются меры по переселению детей в другие комнаты, согласно санитарным требованиям, принимаются меры по организации питания в комнатах, спортивные занятия будут проводиться в холле, – рассказали приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU