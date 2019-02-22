Самолет Москва-Кемерово задержали на пять часов

СЕГОДНЯ 07:40 2019-02-22T07:58:16+03:00

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В пятницу, 22 февраля, авиарейс из Москвы в Кемерово был задержан на пять часов. Из-за плохой погоды пассажиры два часа сидели в самолете.

– Самолет поздно вылетел из Москвы в – 2.17 ( по московскому времени), а должен был вылететь в 21.20. Прибыл к нам рейс в 10.12. Рейс только улетел обратно, – рассказали в справочной службе кемеровского аэропорта.

Одна из пассажирок самолета написал на своей странице в соцсети о том, что рейс был задержан из-за ухудшений походных условий. По словам девушки, они провели три часа в аэропорту и два часа ждали взлета в самолете.

«Пассажиры, овощеподобны и молчаливы, с надеждой смотрят в иллюминатор и уже мечтают скорее попасть в пункт назначения, а я с надеждой открываю flight radar и, увидев, что мы в очереди на взлет примерно 8-е, понимаю, что это еще как минимум на час. Из-за сильного ветра многие самолеты не могут приземлиться с первого раза…», – написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU