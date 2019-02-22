2019-02-22T08:41:32+03:00
Общество

Кемеровский ТЦ «Аврора» исправит все нарушения к марту

Торговый центр ждет смена фасада
Фаяз Алекберов
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«Аврора» не работает с весны прошлого года. Фото: УФССП по Кемеровской области«Аврора» не работает с весны прошлого года. Фото: УФССП по Кемеровской области
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Закрытый торговый центр «Аврора» к марту исправит все нарушения пожарной безопасности. Сейчас внутри ТЦ ведется работа по установке необходимого оборудования.

В пятницу, 22 февраля, на заседании штаба по строительству Президентского кадетского училища губернатор Сергей Цивилев и мэр Кемерова Илья Середюк обсудили судьбу ТЦ «Аврора», который был закрыт в апреле прошлого года вскоре после трагедии в «Зимней Вишне»

- В процессе эксплуатации «Авроры» были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности, в связи с этим суд решил закрыть торговый центр, – рассказал Илья Середюк. – На сегодняшний день собственники и управляющие (торгового центра) выполняют предписания пожарного надзора и планируют сдать документы в марте надзорным органам для получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию. Внутри здания ведется работа по установке дополнительного оборудования, которое предписано.

Губернатор отметил, что здание ТЦ должно соответствовать стилю и дизайну прилегающей территории. Эта нагрузка ляжет на владельцев.

– Необходимо, чтобы фасад здания был в стиле, в котором будет сделано училище, сейчас он очень сильно выбивается, – сказал губернатор

Торговый центр «Аврора», находящийся в конце северной части бульвара Строителей, был закрыт весной прошлого года, вскоре после трагедии в "Зимней Вишне", из-за нарушений пожарной безопасности. Два раза владелец ООО «Аквамаркет» пытался выставить торговый центр на продажу, но желающих выкупить Аврору не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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