Шесть человек спаслись из горящего дома в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-22T09:06:52+03:00

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В четверг вечером в Кемерове загорелся частный дом и котельная. Шесть человек спаслись из огня.

В 17.46 в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на улице Карамзина. На место незамедлительно выехали восемь пожарный машин и 31 спасатель. Частный дом и пристроенную к нему котельную потушили в 18.23.

– На момент прибытия первого подразделения дом горел открытым пламенем. До прибытия пожарной охраны из дома эвакуировались шесть человек, из них один ребенок, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара сгорела деревянная обрешетка кровли дома на всей площади. На втором этаже обгорели стены на всей площади. В котельной сгорела деревянная обрешетка кровли. Общая площадь пожара – 109 квадратных метров.

По предварительной оценке, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU