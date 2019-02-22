В Кузбассе все морги объединят в одну службу

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-22T09:49:27+03:00

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В Кузбассе создадут централизованную патологоанатомическую службу. Новокузнецкое и кемеровское бюро присоединят к беловскому и прокопьевскому.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, решение о централизации патологоанатомической службы Кемеровской области приняли члены общественного совета при департаменте.

Руководить единой службой будет начальник новокузнецкого и кемеровского патологоанатомических бюро Виктор Дуреев. По его словам, централизация поможет усовершенствовать работу по всем направлениям.

– Это обеспечит эффективный контроль за работой отдельных патбюро… И в целом повысит достоверность патологоанатомических исследований. Появится возможность коллегиально обсуждать наиболее сложные случаи, в том числе с использованием телемедицины и современных диагностических методов, – сказал Виктор Дуреев.

Отметим, что в Кузбассе проводится реформа здравоохранения. Многие медучреждения объединяются.

ИСТОЧНИК KP.RU