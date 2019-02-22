2019-02-22T09:53:30+03:00
Общество

Телеведущая из Кемерова оправдала танец матки в своем шоу

Елена Малышева уверена, что передача не нарушила ничьего чувства собственного достоинства
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Танцующая в передаче Елены Малышевой матка вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Фото: кадр видео Первого канала.Танцующая в передаче Елены Малышевой матка вызвала неоднозначную реакцию зрителей. Фото: кадр видео Первого канала.
Изменить размер текста:

Танец поющей матки в эфире передачи «Жить здорово!» вызвал неоднозначную реакцию у телезрителей. Автор и ведущая передачи – Елена Малышева – оправдала появление танцующей матки в кадре.

Сама телеведущая не увидела ничего предосудительного в этом танце. Более того, Елемна Малышева уверена, что именно в таком – развлекательном – формате на современном телевидении можно говорить о серьезных вещах. Ростовые куклы – а именно в костюме такой куклы была актриса Светлана Галка – во время рассказа о внутренних органах поддерживают интерес у зрителей, которым больше интересен развлекательный момент, а не лекции.

- Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растет ребенок... И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, <…>, но тогда останется вопрос: «Как же ты появился на свет?» - прокомментировала Елена Малышева в эфире радио «Говорит Москва».

Передача, в которой актриса Светлана Галка исполняет танец и поет песню в костюме матки, вышла в эфир несколько дней назад и вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Кому-то понравилась запоминающаяся мелодия и улыбчивая актриса, а кто-то был возмущен выходом танцующей матки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тайге Госжилинспекция заставила вернуть жителям горячую воду
К горнолыжному курорту Шерегеш планируют построить новую дорогу
В Кемерове начали ремонтировать шов на Кузбасском мосту
В Кузбассе все морги объединят в одну службу
Шесть человек спаслись из горящего дома в Кемерове
Кемеровский ТЦ «Аврора» исправит все нарушения к марту
Подростки разрушили снежный городок в Междуреченске
Новокузнечанин заказал наркотики из Перу для проведения шаманского обряда
Самолет Москва-Кемерово задержали на пять часов
В Кузбассе закрыли часть детдома из-за холода
Кузбассовец заплатит 11-летнему ребенку более 22 тысяч рублей за оторванное ухо
Житель Новокузнецка отдал 500 тысяч рублей за долги сына
На развитие малого бизнеса Кузбасс получит миллиард рублей
Новокузнечанка купила мужезаменители и оказалась на скамье подсудимых
Где Кемерово: Россияне не знают, где находится областной центр Кузбасса
Восемь новокузнецких улиц остались без интернета и ТВ из-за рецидивиста
Экс-сотрудник банка украл из банкомата 1,5 миллиона рублей