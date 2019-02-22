Телеведущая из Кемерова оправдала танец матки в своем шоу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-22T09:53:30+03:00

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Танец поющей матки в эфире передачи «Жить здорово!» вызвал неоднозначную реакцию у телезрителей. Автор и ведущая передачи – Елена Малышева – оправдала появление танцующей матки в кадре.

Сама телеведущая не увидела ничего предосудительного в этом танце. Более того, Елемна Малышева уверена, что именно в таком – развлекательном – формате на современном телевидении можно говорить о серьезных вещах. Ростовые куклы – а именно в костюме такой куклы была актриса Светлана Галка – во время рассказа о внутренних органах поддерживают интерес у зрителей, которым больше интересен развлекательный момент, а не лекции.

- Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растет ребенок... И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, <…>, но тогда останется вопрос: «Как же ты появился на свет?» - прокомментировала Елена Малышева в эфире радио «Говорит Москва».

Передача, в которой актриса Светлана Галка исполняет танец и поет песню в костюме матки, вышла в эфир несколько дней назад и вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Кому-то понравилась запоминающаяся мелодия и улыбчивая актриса, а кто-то был возмущен выходом танцующей матки.

ИСТОЧНИК KP.RU