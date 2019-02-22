2019-02-22T10:16:23+03:00
Общество

В Кемерове начали ремонтировать шов на Кузбасском мосту

Техника работает по ночам
Кирилл ЧАЩИН
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Ремонт проходит по ночам. Фото: администрация КемероваРемонт проходит по ночам. Фото: администрация Кемерова
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В Кемерове начали ремонт деформационного шва Кузбасского моста. За прошлую ночью специалисты заменили 10,5 погонных метров асфальтобетона.

Как отметили в мэрии, Мостремонт каждый день отсыпал отсевом деформационный шов, чтобы по нему могли проезжать автомобили. С потеплением специалисты смогли отремонтировать шов с помощью технологии холодного асфальтобетона.

– Специалисты организации ночью, во время минимального трафика, восстановили дефектное покрытие на двух крайних правых полосах по направлению к Рудничному району, и одной полосе по направлению к Притомскому проспекту, – рассказали в администрации города.

Власти предупреждают автолюбителей о том, что этой ночью работы продолжатся, проезд и скорость движения будут ограничены. Сроки окончания работ пока не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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