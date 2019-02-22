К горнолыжному курорту Шерегеш планируют построить новую дорогу

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-22T10:35:54+03:00

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Новую дорогу, которая разгрузит подъезд к горнолыжному курорту, планируют построить в Шерегеше. По предварительным данным, стоимость строительства составит порядка 270-280 миллионов рублей.

Новая дорога соединит кольцевую развязку в поселке Шерегеш и сектор А. Специалисты уже приступили к проектированию дороги. Планируется, что финансирование строительства буде осуществляться за счет Фонда развития моногородов. Также планируется построить систему водоотведения и скважину. Сейчас по дороге, которая ведет к сектору А, в час пик невозможно проехать, а это очень неудобно для туристов. Именно поэтому принято решение строительства новой дороги.

- Она пройдет до большой новой парковки, чтобы туристы могли беспрепятственно приезжать, парковаться, оставлять автомобили и на подбрасывающем подъемнике добираться (до трасс), - приводит «Интерфакс» слова главы регионального департамента инвестиций и стратегического развития Елены Чуриной.

ИСТОЧНИК KP.RU