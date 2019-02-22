2019-02-22T10:41:10+03:00
Общество

В Тайге Госжилинспекция заставила вернуть жителям горячую воду

За нарушения жилищникам грозит крупный штраф
Ирина АВТУШКО
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Жители дома вынуждены были греть воду самиЖители дома вынуждены были греть воду сами
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В Тайге управляющая компания восстановила в многоэтажке горячее водоснабжение по предписанию Госжилинспекции. За допущенные нарушения ей грозит штраф.

Дом по улице Мира был построен недавно – в 2017 году. Однако с начала нынешнего отопительного сезона у жителей возникли проблемы – горячая вода из кранов не соответствовала нормативам, не работали полотенцесушители. На претензии собственников управляющая компания не реагировала и никаких работ не проводила. В январе рассерженные жильцы обратились в Госжилинспекцию.

-Внеплановая проверка подтвердила обоснованность жалоб граждан. Температура горячей воды даже после пятиминутного слива не превысила +30 градусов по Цельсию. Горячая вода в полотенцесушителе не циркулировала. Для того чтобы принять душ, тайгинцам приходилось пользоваться водонагревателем, а помещение санузла отапливалось с помощью электрорадиаторами, - рассказали подробности в ведомстве.

Управляющую компанию обязали привести в порядок систему горячего водоснабжения, что было сделано в трехдневный срок. Также за допущенные нарушения на нее заведено административное дело. компании грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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