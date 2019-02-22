2019-02-22T11:37:41+03:00
Происшествия

Кемеровчанка спрятала труп убитого собутыльника-инвалида на балконе

Женщина уверяет, что мужчина желал слишком близких отношений
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанка спрятала убитого собутыльника-инвалида на балконе. Фото: архив КП в Ижевске.Кемеровчанка спрятала убитого собутыльника-инвалида на балконе. Фото: архив КП в Ижевске.
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41-летняя кемеровчанка предложила знакомому немного расслабиться и выпить. Застолье завершилось печально: женщина убила собутыльника, а чтобы его тело не нашли, спрятала его на балконе.

Кемеровчанка в декабре 2018 года освободилась из мест лишения свободы, но в полной мере насладиться свободой не успела. В январе 2019 года она пришла в гости к родственнице с бутылкой, но та отказалась устраивать застолье. Тогда женщина предложила зашла к ее соседу и предложила выпить вместе. Сосед – инвалид с частичной ампутацией ног – с радостью согласился. После совместных возлияний гостья заснула, а хозяин квартиры решил этим воспользоваться и вступить с ней в интимные отношения. Но дама быстро пришла в себя, сходила на кухню, надела на руки полиэтиленовые пакеты и взяла нож. А потом несколько раз ударила собутыльника ножом. Женщина решила спрятать труп инвалида на балконе, чтобы его как можно позже нашли, но это ей не помогло.

На следующий день хозяева квартиры, которую снимал инвалид, забеспокоились: пришел срок оплаты, а мужчина не выходит на связь. Опасаясь за его здоровье, они обратились в полицию. Сотрудники полиции и обнаружили на балконе тело. А вскоре установили личность и задержали злоумышленницу.

- Со следствием обвиняемая сотрудничает, вину признает частично, настаивая, что потерпевший мог оказать сопротивление и причинить ей вред, несмотря на свою инвалидность, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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