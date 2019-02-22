2019-02-22T12:21:22+03:00
Общество

В Кемерове будут лечить тяжелых больных туберкулезом со всей области

В столице Кузбасса появится специальное отделение
Кирилл ЧАЩИН
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Отделение появится до конца 2019 года. Фото: Департамент здравоохранения Кузбасса.Отделение появится до конца 2019 года. Фото: Департамент здравоохранения Кузбасса.
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В Кемерове откроется отделение для пациентов с тяжелой формой туберкулеза и ВИЧ-инфекцией. Оно будет принимать самых тяжелых больных со всей области.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, отделение откроется на базе областного фтизиопульмонологического центра. В нем будут оказывать медицинскую помощь самым тяжелым пациентам со всей области, в том числе с лекарственной устойчивостью возбудителя.

Под отделение будет переоборудовано помещение фтизиопульмоцентра на улице Волгоградская, 37. В нем будет 17 боксированных одноместных палат, каждая площадью 13 квадратных метров. В каждой палате будет отдельный санузел.

– Боксированные палаты позволят разделить эпидемиологические потоки больных с лекарственной устойчивостью, предотвратить перекрестное заражение пациентов, проводить дифференциальную диагностику туберкулеза и оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, – пояснила главный врач медицинского центра Ирина Осинцева.

В отделении будут палаты интенсивной терапии с современным лечебно-диагностическим оборудованием, которые позволит следить за функциями жизненно важных органов и подавать кислород. Палаты будут оснащены устройствами связи с пациентами.

К маю 2019 года будет согласована проектная документация. Откроется отделение до конца года. Во фтизиопульмонологическом центре считают, что отделение увеличит число сохраненных жизней.

По данным департамента, в Кузбассе на начало 2019 года на учете состоит 2019 больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. За 2018 год было зафиксировано 2 203 случая заболевания туберкулезом. Из них 987 – больны ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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