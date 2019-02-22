2019-02-22T12:33:23+03:00
Общество

Ради сохранения дорог угольщики построят технологическую трассу в Беловском районе

Предполагается, что трасса будет длиной 40 километров
Екатерина РОМАНОВА
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В администрации области обсудили проект строительства технологической дороги.В администрации области обсудили проект строительства технологической дороги.
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Кузбасские угольщики готовят проект 40-километровой технологической дороги, по которой будут передвигаться большегрузы, перевозящие уголь. Благодаря этому дороги общего пользования будут дольше оставаться в сохранности.

Руководство Группы компаний «Каракан Инвест» представило на рабочей встрече в администрации области проект по строительству технологической автодороги ЗАО «Шахта «Беловская» с примыканием к участку Белово-Бочаты в районе остановочной платформы Улус Западно-Сибирской железной дороги. Предполагается, что технологическая трасса будет длиной 40 километров, а реализация проекта, который включает дорогу и строительство погрузочного комплекса на станции Улус, обойдется 5,7 миллиарда рублей. Срок реализации проекта – четыре года.

Строительство этой дороги уменьшит нагрузку на дорожную сеть общего пользования, благодаря этому повысится безопасность дорожного движения. Также предполагается, что возить уголь по этой дороге будут самосвалы на газомоторном топливе. А это, в свою очередь, поспособствует улучшению экологической обстановки, - отметил заместитель губернатора Андрей Панов.

Начало эксплуатации дороги, а также начало погрузки угля вблизи остановочной платформы Улус запланировано в конце 2020 года.

Напомним, вопрос освобождения дорог общего пользования от большегрузов, перевозящих уголь, находится на личном контроле губернатора Сергея Цивилева. Это одна из важнейших частей экологической политики угольного региона, которой обладминистрация уделяет пристальное внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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