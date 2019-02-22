2019-02-22T13:03:23+03:00
Общество

Из-за картинок в интернете два кузбассовца пошли под суд

Мужчины заплатили по две тысячи рублей за изображение свастики
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двое кузбассовцев неосмотрительно разместили на своих страницах в социальных сетях фотографии с изображением нацистской символики. Оба оказались на скамье подсудимых и должны выплатить штраф в размере двух тысяч рублей каждый.

Как сообщает областная прокуратура, в декабре 2018 года 22-летний житель Прокопьевска разместил во «ВКонтакте» графические файлы с изображением свастики и призывами к насильственным действиям к группе лиц по национальному признаку. В феврале Рудничный суд города Прокопьевска назначил нарушителю штраф в размере двух тысяч рублей.

А в сентябре 2018 года другой мужчина разместил на своей странице графические файлы с изображением мужчины с татуировками. Человек на изображении был похож на скинхеда, а некоторые татуировки изображали коловрат, сходный с нацистской символикой.

- Постановлением Зенковского районного суда города Прокопьевска мужчине назначен штраф штрафа в размере двух тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ради сохранения дорог угольщики построят технологическую трассу в Беловском районе
В Кемерове будут лечить тяжелых больных туберкулезом со всей области
Кемеровчанка спрятала труп убитого собутыльника-инвалида на балконе
В Тайге Госжилинспекция заставила вернуть жителям горячую воду
К горнолыжному курорту Шерегеш планируют построить новую дорогу
В Кемерове начали ремонтировать шов на Кузбасском мосту
Телеведущая из Кемерова оправдала танец матки в своем шоу
В Кузбассе все морги объединят в одну службу
Шесть человек спаслись из горящего дома в Кемерове
Кемеровский ТЦ «Аврора» исправит все нарушения к марту
Подростки разрушили снежный городок в Междуреченске
Новокузнечанин заказал наркотики из Перу для проведения шаманского обряда
Самолет Москва-Кемерово задержали на пять часов
В Кузбассе закрыли часть детдома из-за холода
Кузбассовец заплатит 11-летнему ребенку более 22 тысяч рублей за оторванное ухо
Житель Новокузнецка отдал 500 тысяч рублей за долги сына
На развитие малого бизнеса Кузбасс получит миллиард рублей
Новокузнечанка купила мужезаменители и оказалась на скамье подсудимых
Где Кемерово: Россияне не знают, где находится областной центр Кузбасса
Восемь новокузнецких улиц остались без интернета и ТВ из-за рецидивиста
Экс-сотрудник банка украл из банкомата 1,5 миллиона рублей