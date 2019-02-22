Из-за картинок в интернете два кузбассовца пошли под суд

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-22T13:03:23+03:00

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Двое кузбассовцев неосмотрительно разместили на своих страницах в социальных сетях фотографии с изображением нацистской символики. Оба оказались на скамье подсудимых и должны выплатить штраф в размере двух тысяч рублей каждый.

Как сообщает областная прокуратура, в декабре 2018 года 22-летний житель Прокопьевска разместил во «ВКонтакте» графические файлы с изображением свастики и призывами к насильственным действиям к группе лиц по национальному признаку. В феврале Рудничный суд города Прокопьевска назначил нарушителю штраф в размере двух тысяч рублей.

А в сентябре 2018 года другой мужчина разместил на своей странице графические файлы с изображением мужчины с татуировками. Человек на изображении был похож на скинхеда, а некоторые татуировки изображали коловрат, сходный с нацистской символикой.

- Постановлением Зенковского районного суда города Прокопьевска мужчине назначен штраф штрафа в размере двух тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU