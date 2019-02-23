В Кемерове почтили память защитников Отечества
В Кемерове возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали ветераны, труженики тыла, сотрудники силовых ведомств и представители власти во главе с губернатором.
Мероприятия, посвященные Дню защитница Отечества, начались в Кемерове с возложения цветов памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших бойцов, а затем возложили цветы к памятнику. В завершение прогремели залпы оружейного салюта.
В областной администрации губернатор провел прием для военных, ветеранов ВеликойОтечественно и кадетов. Сергей Цивилев прежде всего высказал признательность ветеранам Великой Отечественной войны, назвав их великим поколением победителей.
Губернатор также обратился к военнослужащим соединений и частей, которые дислоцируются в Кузбассе.
–Примите благодарность от всех кузбассовцев за то, что достойно несете свою боевую вахту, с честью продолжаете традиции мужества и самоотверженности российского воинства! Со своей стороны мы продолжим и далее уделять большое внимание решению социальных проблем, улучшению жизни семей военнослужащих, – сказал Серей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU