В Кемерове почтили память защитников Отечества

СЕГОДНЯ 04:04 2019-02-23T04:04:44+03:00

Полицейские возлагают цветы к памятнику героям-кузбассовцам. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

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В Кемерове возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали ветераны, труженики тыла, сотрудники силовых ведомств и представители власти во главе с губернатором.

Мероприятия, посвященные Дню защитница Отечества, начались в Кемерове с возложения цветов памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших бойцов, а затем возложили цветы к памятнику. В завершение прогремели залпы оружейного салюта.

В областной администрации губернатор провел прием для военных, ветеранов ВеликойОтечественно и кадетов. Сергей Цивилев прежде всего высказал признательность ветеранам Великой Отечественной войны, назвав их великим поколением победителей.

Губернатор также обратился к военнослужащим соединений и частей, которые дислоцируются в Кузбассе.

–Примите благодарность от всех кузбассовцев за то, что достойно несете свою боевую вахту, с честью продолжаете традиции мужества и самоотверженности российского воинства! Со своей стороны мы продолжим и далее уделять большое внимание решению социальных проблем, улучшению жизни семей военнослужащих, – сказал Серей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU