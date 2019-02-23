Кемеровских полицейских наградили за спасение старушки

СЕГОДНЯ 04:44 2019-02-23T04:51:06+03:00

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В Кемерове наградили сотрудников ГИБДД за спасение пожилой женщины. Полицейские сломали стену, чтобы вынести пенсионерку из огня.

Напомним, что инцидент произошел в декабре 2018 года. Лейтенант полиции Константин Соловьев и старший лейтенант полиции Станислав Яппаров заметили пожар в частном доме. Они тут же бросились на помощь. Через окно с решеткой они заметили в доме женщину, который была отрезана от выхода огнем. Так как в доме стоили газовые баллоны, счет шел на секунды. Сотрудники ГИБДД при помощи троса, прицепленного к патрульному автомобилю, выдернули из стены металлическую конструкцию и вынесли пенсионерку из дома. За отважный поступок полицейских наградили.

– Заместитель начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области начальник полиции генерал-майор полиции Александр Табакаев вручил сотрудникам ГИБДД благодарственные письма, поздравил с Днем защитника Отечества и пожелал успехов в службе, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU