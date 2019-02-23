2019-02-23T05:11:53+03:00
Общество

Кузбасские школьники примерили на себя роль Росгвардейцев

Боевые действия были приближены к реальным
Фаяз Алекберов
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«Боевые действия» были максимально приближенными к реальным.Фото: Александр Патрин«Боевые действия» были максимально приближенными к реальным.Фото: Александр Патрин
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В рамках акции «Неделя мужества» Росгвардия подготовила юным кемеровчанам полосу препятствий «Юная гвардия. Рубежи». Восьми и девятиклассникам предлагалось пройти испытания, среди которых было обезвреживание террористов. Помогали им в этом бойцы отряда специального назначения «Кузбасс», СОБР и ОМОН

В состязаниях участвовало три команды, каждой командой руководили боевые наставники. Участникам предстояло занять оборону, подготовить рубежи и отразить атаку противника. Чтобы «боевые действия» были максимально приближенными к реальным, использовались хлопки холостых патронов. Более того, школьники метали импровизированные из пластиковых бутылок гранаты и переносили раненных

Завуч 74-ой школы Юлия Кулакова рассказала, что возможность общения с действующими бойцами спецподразделений нельзя переоценить - сегодня для этих детей они станут кумирами

После всех соревнований юные бойцы попробовали солдатскую кашу и поздравили с Днем защитника Отечества профессиональных военных, вручив им открытки с пожеланиями здоровья, любви и счастья

ИСТОЧНИК KP.RU

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