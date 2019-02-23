СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-23T06:25:25+03:00

Срок за две бутылки: в Кузбассе задержали любителя шампанского. Архив КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Полицейские задержали по горячим следам злоумышленника, который похитил в одном из магазинов шампанское.

Администратор продуктового магазина обратилась в отдел полиции за помощью: один из посетителей похитил две бутылки шампанского. Сотрудники первым делом внимательно изучили записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи игристого вина. Личность злоумышленника удалось быстро установить: им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Более того, задержали его сотрудники полиции по горячим следам. Мужчина признался, что пошел на преступление из-за большой любви к шампанскому.

- Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления за грабеж, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU