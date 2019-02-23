2019-02-23T07:48:44+03:00
Общество

Уникальный памятник ждущей с войны сына матери установят в Кузбассе

Памятник будет установлен в Осинниках
Екатерина РОМАНОВА
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Уникальный памятник ждущей с войны сына матери установят в Кузбассе. Фото: администрация города Осинники.Уникальный памятник ждущей с войны сына матери установят в Кузбассе. Фото: администрация города Осинники.
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Совсем скоро в городе Осинники появится уникальная скульптурная композиция «Мать, ждущая сына с войны». Она будет выполнена из бронзы, а высота скульптуры составит семь метров.

В городском парке Осинников установили и освятили закладной камень в основание скульптурной композиции «Мать, ждущая сына с войны». Сама же скульптура, выполненная из бронзы, будет установлена в парке в 2019 году. Высота будущей композиции составит семь метров. Она будет олицетворять материнскую веру, чувство надежда на лучшее и станет олицетворением любви матери к своим детям.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Осинники, идея создания композиции родилась во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 30-летней годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана. Администрация города подержала инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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