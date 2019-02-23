Ярко-красные электробусы готовятся к отправке в Новокузнецк

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-23T08:43:47+03:00

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Два новых ярко-красных троллейбуса, способных передвигаться без контактной сети, уже на следующей недели отправятся в Новокузнецк. Постройка двух машин модели «Мегаполис» находится на завершающей стадии.

Делегация Управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка побывала на троллейбусном заводе в городе Энгельс: именно здесь сейчас завершаются работы над новыми электробусами. Новые машины должны были прибыть в Новокузнецк еще в начале месяца, однако планы по срокам сборки машин пришлось изменить, а поставку перенести на конце февраля.

- В первую очередь из-за того, что работы по сборке начались перед новогодними праздниками, возникли проблемы с заказом специальной краски, - сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка. - Троллейбусы должны быть определенного оттенка красного цвета. Затем ряд поставщиков комплектующих вмешивались в планы по своевременной сборке машин.

Уже 28 февраля новый «Мегаполисы» погрузят на специальные платформы и отправят в Новокузнецк. К слову, троллейбусы отвечают всех требованиям безопасности и комфорта. В них установлены системы видеофиксации, наклона правой стороны для удобства пассажиров. Сам салон – антивандальный, оборудованный кнопками вызова для маломобильных граждан и даже USB-зарядными устройствами. Главной же особенностью троллейбусов является их возможность преодолевать расстояние в 18 километров без контактной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU