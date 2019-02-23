«Спасибо за храбрые сердца!»: Анна Цивилева поздравила кузбассовцев с Днем защитника Отечества

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-23T10:18:09+03:00

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Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области, поздравила кузбассовцев с Днем защитника Отечества.

Анна Цивилева разместила на своей странице в Instagram поздравление с Днем защитника Отечества. В каждой строчке - теплые и искренние слова поздравления. Супруга губернатора отметила, что этот день –особенный в истории страны, ведь он объединяет отважных, мужественных и сильных духом людей, которые неравнодушны к судьбе страны. Это праздник для тех, кто посвятил себя военной службе и обеспечивают безопасность и мир своих родных и близких.

- Спасибо вам, нашим защитникам, за ваше крепкое плечо, за ваши сильные руки и храбрые сердца, - искренне поблагодарила Анна Цивилева кузбассовцев. - Пусть вам сопутствует удача, пусть близкие всегда будут рядом! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и любви!

ИСТОЧНИК KP.RU