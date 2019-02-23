Похитителя Матильды задержали в Прокопьевске

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-23T10:14:47+03:00

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Жительница Прокопьевска Тамара Суворова несказанно рада: украденная некоторое время назад коза Матильда вернулась домой. Примечательно, что ее похитителем оказался житель Омска.

Жительница города Прокопьевска занимается разведением коз. Рано утром она вошла в стайку и обнаружила, что одной из козочек, Матильды, там нет. Женщина тут же обратилась в полицию за помощью. Сотрудники полиции обнаружили на месте преступления следы мужской обуви и именно благодаря им смогли найди дом, где проживал предполагаемый похититель. Впрочем, мужчина признался, что действительно украл козу, а потом продал ее. Все деньги, которые злоумышленник получил, он успел потратить на алкоголь. Примечательно, что похитителем козы оказался житель Омска, а проживал он в арендованном доме.

Новых хозяев Матильды удалось вскоре обнаружить. Животное вернулось к своей хозяйке, а ее похитителю теперь грозит до пяти лет лишения свободы – об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Я несказанно счастлива, что моя любимица Матильда вернулась домой, - со слезами на глазах сказала Тамара Суворова и поблагодарила всех сотрудников полиции, участвовавших в раскрытии данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU