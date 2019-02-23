2019-02-23T12:13:48+03:00
Происшествия

Добровольцы тушили пожар в частном доме в Кузбассе

Они не дали огню распространиться на большую площадь
Екатерина РОМАНОВА
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Добровольцы тушили пожар в частном доме в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Добровольцы тушили пожар в частном доме в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Добровольные пожарные помогали профессионалам справиться с огнем. Благодаря им удалось сдержать огонь.

Сегодня в одном из частных домов поселка Трещевский в Топкинском районе нечался пожар. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил от очевидцев на пульт диспетчера, и тут же на место выехали сотрудники пожарной части. А в течение всего того времени, пока профессионалы добирались до места пожара, огонь сдерживали добровольные пожарные.

К тому времени, когда добровольцы прибыли на место пожара, крыша дома уже горела открытым пламенем. Огонь грозил распространиться на большую площадь, однако добровольцам удалось сдержаться его.

- Прибывший на место расчет местного гарнизона пожарной охраны ликвидировал горение. По предварительным данным, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Возможной причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность печей и дымоходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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