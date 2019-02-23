Добровольцы тушили пожар в частном доме в Кузбассе
Добровольные пожарные помогали профессионалам справиться с огнем. Благодаря им удалось сдержать огонь.
Сегодня в одном из частных домов поселка Трещевский в Топкинском районе нечался пожар. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил от очевидцев на пульт диспетчера, и тут же на место выехали сотрудники пожарной части. А в течение всего того времени, пока профессионалы добирались до места пожара, огонь сдерживали добровольные пожарные.
К тому времени, когда добровольцы прибыли на место пожара, крыша дома уже горела открытым пламенем. Огонь грозил распространиться на большую площадь, однако добровольцам удалось сдержаться его.
- Прибывший на место расчет местного гарнизона пожарной охраны ликвидировал горение. По предварительным данным, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Возможной причиной возгорания стало неправильное устройство или неисправность печей и дымоходов.
ИСТОЧНИК KP.RU