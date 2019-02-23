2019-02-23T15:06:45+03:00
Общество

До +4 градусов: в воскресенье в Кузбассе будет тепло

Синоптики рассказали о погоде в воскресенье, 24 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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До +4 градусов: в воскресенье в Кузбассе будет тепло.До +4 градусов: в воскресенье в Кузбассе будет тепло.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В воскресенье, 23 февраля, в Кузбассе будет по-прежнему тепло. Местами возможен снег, а на дорогах – гололедица.

Ночью в Кузбассе ожидается -8…-13 градусов, а при проясениях – и до -23 градусов. В Кемерове, как и на территории всей области, прогнозируется переменная облачность, а столбики термометров будут держаться в пределах -11…-13 градусов.

Воскресенье в Кузбассе будет довольно теплым днем. В большинстве районов воздух прогреется до -2…-7 градусов, а по югу – и до +4 градусов. При этом в отдельных районах возможен небольшой снег и метели. По всей же области ожидается переменная облачность. В этот день и автомобилистам стоит быть осторожными: на дорогах возможна гололедица.

В Кемерове днем в воскресенье воздух прогреется до -2…-4 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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