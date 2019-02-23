Три охотничьи собаки бегают без хозяина в Кемерове

СЕГОДНЯ 15:44 2019-02-23T15:47:23+03:00

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Кемеровчане заметили на улице Суховского трех борзых. Собаки в ошейниках, однако нигде поблизости хозяев нет. Судьбой борзых обеспокоены как горожане, так и хозяева собак

Три борзые собаки в ошейниках, чистые и ухоженные, бегают по улице в Суховском. Очевидцы сфотографировали и выложили фотографии потеряшек в соцсетях в надежде, что хозяева откликнутся. Большинство пользователей соцсетей с сочувствием отнеслись к тому, что собаки оказались на улице и предположили, что, они попросту потерялись.

- Видать, зайца загоняли и не смогли, страшно домой возвращаться, - пишет один из подписчиков паблика.

Кто-то из комментаторов замечает, что собаки очень худые, на что ему отвечают, мол, это не чау-чау, чтобы быть толстенькими, а борзые. И такая худоба - это нормально.

Однако оказалось, что три борзые сбежали от хозяев: одна из собак перепрыгнула забор, а два кобеля побежали за ней. Хозяева разыскивают своих питомцев и просят тех, кто увидит их, «придержать» или сообщить о местонахождении.

ИСТОЧНИК KP.RU