В новокузнецком троллейбусе можно будет расплатиться картой
В новокузнецком муниципальном транспорте скоро можно будет расплачиваться за проезд при помощи банковской картой. Первые терминалы появится у кондукторов троллейбусного маршрута №3.
Кондукторы муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецка уже прошли обучение по пользованию терминалами. Сначала расплатиться при помощи банковской карты можно будет в троллейбусах третьего маршрута. Для этого необходима бесконтактная карта или любой гаджет с системой NFC. При оплате за проезд больше не надо считать мелочь, достаточно поднести карту или гаджет к терминалу. А в скором времени привычные проездные заменит транспортная карта.
Кондукторы троллейбусного депо уже прошли курс обучения по пользованию терминалами. Так что в скором времени в Новокузнецке начнется масштабный запуск автоматической системы учета оплаты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU