В новокузнецком троллейбусе можно будет расплатиться картой

СЕГОДНЯ 04:14 2019-02-24T04:14:53+03:00

В троллейбусах, следующих по маршруту №3, скоро можно будет оплатить проезд банковской картой. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В новокузнецком муниципальном транспорте скоро можно будет расплачиваться за проезд при помощи банковской картой. Первые терминалы появится у кондукторов троллейбусного маршрута №3.

Кондукторы муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецка уже прошли обучение по пользованию терминалами. Сначала расплатиться при помощи банковской карты можно будет в троллейбусах третьего маршрута. Для этого необходима бесконтактная карта или любой гаджет с системой NFC. При оплате за проезд больше не надо считать мелочь, достаточно поднести карту или гаджет к терминалу. А в скором времени привычные проездные заменит транспортная карта.

Кондукторы троллейбусного депо уже прошли курс обучения по пользованию терминалами. Так что в скором времени в Новокузнецке начнется масштабный запуск автоматической системы учета оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU