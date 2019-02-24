2019-02-24T04:38:08+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают мужчину с шишкой на руке

Евгений Буштаков пропал 19 февраля в Гурьевске
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают мужчину с шишкой на руке. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе разыскивают мужчину с шишкой на руке. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего без вести Евгения Буштакова из Гурьевска.

Евгений Буштаков пропал без вести 19 февраля 2019 года. В тот день он ушел из дома и перестал выходиться на связь. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в красную куртку, темно-зеленые штаны, черные туфли, черную вязаную шапку с белыми буквами.

Особые приметы: шишка на правой щеке.

Если вам известно местонахождение Евгения Буштакова, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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