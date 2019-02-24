2019-02-24T05:39:46+03:00
Общество

В старом центре Новокузнецка может появиться торговый центр

Предполагаемое место строительства – на пересечении проспектов Энтузиастом и Металлургов
Екатерина РОМАНОВА
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В старом центре Новокузнецка может появиться торговый центр.В старом центре Новокузнецка может появиться торговый центр.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке может появиться еще один торговый центр - на пересечении проспектов Энтузиастом и Металлургов. Разрешение на его строительство пока не выдано.

Небольшой торговый центр на пересечении двух проспектов может появиться в скором времени. Проект точечной застройки обсуждался на недавнем заседании комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Горсовета. Сейчас на месте предполагаемого строительства находятся два небольших магазинчика, которые существуют на этом месте не один десяток лет. Рядом – большой двор с детской площадкой. Не все жители близлежащих домов согласны со строительством торгового центра и планируют 24 февраля провести собрание, чтобы обсудить этот вопрос.

Проект будущего ТЦ. Фото: city-n.

Проект будущего ТЦ. Фото: city-n.

Как сообщает новостной портал city-n, решение о выдаче разрешения на строительство торгового центра пока является не окончательным и будет обсуждаться на следующем заседании Городского совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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