Сбежавших борзых в Кемерове вернули домой
Все собаки сейчас с хозяевами
Собак вернули домой. Кадр: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
В Кемерове хозяева нашли трех сбежавших борзых собак. Животных вернули домой.
«Собаки дома, всем спасибо», – написала в соцсети кемеровчанка Елена Тризнюк.
Напомним, что накануне днем в соцсети появилось сообщение о том, что на улице заметили трех борзых собак без хозяев. Очевидцы сфотографировали животных и опубликовали снимки. Позже стало известно, что собаки сбежали из дома в районе Суховского. Одна перепрыгнула забор, две остальных последовали за ней. Вечером владельцам удалось отыскать животных.
ИСТОЧНИК KP.RU