Сбежавших борзых в Кемерове вернули домой

СЕГОДНЯ 05:41 2019-02-24T05:41:14+03:00

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В Кемерове хозяева нашли трех сбежавших борзых собак. Животных вернули домой.

«Собаки дома, всем спасибо», – написала в соцсети кемеровчанка Елена Тризнюк.

Напомним, что накануне днем в соцсети появилось сообщение о том, что на улице заметили трех борзых собак без хозяев. Очевидцы сфотографировали животных и опубликовали снимки. Позже стало известно, что собаки сбежали из дома в районе Суховского. Одна перепрыгнула забор, две остальных последовали за ней. Вечером владельцам удалось отыскать животных.

ИСТОЧНИК KP.RU