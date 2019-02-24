Житель Кузбасса получил срок за «шоколадку»

СЕГОДНЯ 06:22 2019-02-24T06:22:43+03:00

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Житель Анжеро-Судженский получил реальный срок за покупку наркотика «шоколад». Мужчину приговорили к трем годам тюрьмы.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в апреле 2017 года полицейские получили информацию о том, что 26-летний житель Анжеро-Судженский причастен к незаконному обороту наркотиков.

–Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан с поличным после того, как приобрел у сбытчика сверток с веществом коричневого цвета, – рассказали полицейские.

Экспертиза показала, что в свертке был синтетический наркотик «шоколад» массой около грамма, что является крупным размером. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Во время следствия он признался, что купил «шоколад» для себя.

Суд проговорил мужчину к трем годам и двум месяцем заключения в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU