В Кузбассе заметили опасного «призрака»

СЕГОДНЯ 07:10 2019-02-24T07:16:37+03:00

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На ночной кузбасской трассе заметили грузок без габаритных огней. Опасный автомобиль окрестили «призраком».

«Аккуратнее водители! Призраки на трассе! Вообще без освещения, его было не видно, пока сами его своими фарами не осветили. Кемерово-Анжеро-Судженск», – написала в соцсети Алена Кудро.

Пользователи соцсети отметили, что подобные призраки – не редкость, несмотря на то, что их езда смертельно опасна.

«Я на этой трассе попадал в ДТП с подобным «КамАЗом», у которого страховки даже не было, год судился с организацией. Моя машина восстановлению не подлежала. Выехал с какой то проселочной и прям передо мной, осторожнее народ», – отметил Дмитрий Бакланов.

ИСТОЧНИК KP.RU