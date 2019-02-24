В Кемерове трех человек спасли из горящего дома
Ночью в Кемерове из горящего дома спасли трех человек. Пожар тушили 26 спасателей.
В ночь на воскресенье в 3.11 МЧС поступило сообщение о пожаре в переулке 1-й Ноябрьский. На место выехали семь пожарных машин и 26 спасателей.
–На момент прибытия первого подразделения горели дом и баня открытым пламенем, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара обгорели: деревянная обрешётка крыши дома, стены дома внутри и снаружи на всей площади. Обгорели деревянная обрешётка крыши бани, стены внутри и снаружи на всей площади. Общая площадь пожара составила 76 квадратных метров. Пострадавших нет.
Из горящего дома пожарные спасли трех человек. Возгорание удалось ликвидировать в 03.52. По предварительным данным, возгорание произошло из-за печи.
ИСТОЧНИК KP.RU