В Кемерове трех человек спасли из горящего дома

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-24T07:50:26+03:00

Ночью загорелся дом и баня в Кемерове

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Ночью в Кемерове из горящего дома спасли трех человек. Пожар тушили 26 спасателей.

В ночь на воскресенье в 3.11 МЧС поступило сообщение о пожаре в переулке 1-й Ноябрьский. На место выехали семь пожарных машин и 26 спасателей.

–На момент прибытия первого подразделения горели дом и баня открытым пламенем, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара обгорели: деревянная обрешётка крыши дома, стены дома внутри и снаружи на всей площади. Обгорели деревянная обрешётка крыши бани, стены внутри и снаружи на всей площади. Общая площадь пожара составила 76 квадратных метров. Пострадавших нет.

Из горящего дома пожарные спасли трех человек. Возгорание удалось ликвидировать в 03.52. По предварительным данным, возгорание произошло из-за печи.

ИСТОЧНИК KP.RU