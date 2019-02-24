2019-02-24T07:50:26+03:00
Происшествия

В Кемерове трех человек спасли из горящего дома

Постройка сгорела полностью
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Ночью загорелся дом и баня в КемеровеНочью загорелся дом и баня в Кемерове
Изменить размер текста:

Ночью в Кемерове из горящего дома спасли трех человек. Пожар тушили 26 спасателей.

В ночь на воскресенье в 3.11 МЧС поступило сообщение о пожаре в переулке 1-й Ноябрьский. На место выехали семь пожарных машин и 26 спасателей.

–На момент прибытия первого подразделения горели дом и баня открытым пламенем, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара обгорели: деревянная обрешётка крыши дома, стены дома внутри и снаружи на всей площади. Обгорели деревянная обрешётка крыши бани, стены внутри и снаружи на всей площади. Общая площадь пожара составила 76 квадратных метров. Пострадавших нет.

Из горящего дома пожарные спасли трех человек. Возгорание удалось ликвидировать в 03.52. По предварительным данным, возгорание произошло из-за печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не слышали»: В Кемеровском аэропорту не заработали новые правила посадки в самолет
В Кузбассе заметили опасного «призрака»
Житель Кузбасса получил срок за «шоколадку»
Сбежавших борзых в Кемерове вернули домой
В старом центре Новокузнецка может появиться торговый центр
В Кузбассе разыскивают мужчину с шишкой на руке
В новокузнецком троллейбусе можно будет расплатиться картой
Три охотничьи собаки бегают без хозяина в Кемерове
До +4 градусов: в воскресенье в Кузбассе будет тепло
Конфеты с живой начинкой продают в кузбасских магазинах
Добровольцы тушили пожар в частном доме в Кузбассе
Похитителя Матильды задержали в Прокопьевске
«Спасибо за храбрые сердца!»: Анна Цивилева поздравила кузбассовцев с Днем защитника Отечества
Ярко-красные электробусы готовятся к отправке в Новокузнецк
Уникальный памятник ждущей с войны сына матери установят в Кузбассе
Две доверчивые кемеровчанки отдали мошеннику 100 тысяч рублей
Срок за две бутылки: в Кузбассе задержали любителя шампанского
Кузбасские школьники примерили на себя роль росгвардейцев
Кемеровских полицейских наградили за спасение старушки
В Кемерове почтили память защитников Отечества
Из-за картинок в интернете два кузбассовца пошли под суд
Ради сохранения дорог угольщики построят технологическую трассу в Беловском районе