2019-02-24T08:49:11+03:00
Общество

«Не слышали»: В Кемеровском аэропорту не заработали новые правила посадки в самолет

24 февраля вступил в силу приказ Минтранса
Кирилл ЧАЩИН
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Когда появится электронный посадочный талон в Кемерове, пока не известноКогда появится электронный посадочный талон в Кемерове, пока не известноФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В воскресенье, 24 февраля, в России изменились правила посадки в самолет. Однако в аэропорту Кемерова о нововведениях пока ничего не слышали.

Вступивший в силу приказ Минтранса России позволяет пассажирам самим проходить в посадочную зону аэропорта по электронному посадочному талону. О такой возможности должны сообщать авиакомпании. При этом сохраняется возможность получить бумажный талон в аэропорту.

Как оказалось, в Кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова о вступлении в силу новых правил не знают.

– Вообще даже не слышала об этом. Сейчас пройти по электронному посадочному талону нельзя, – рассказали в справочной воздушной гавани.

Столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево готовы обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами. Для этого были установлены специальные турникеты. Однако с какого числа новые правила заработают, также не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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