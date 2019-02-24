Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о результатах проверок питания в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-24T09:47:17+03:00

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Кузбасское управление Роспотребнадзора рассказало о результатах проверок питания в школах, детских садах, средних и высших учебных учреждениях. Нарушителей оштрафовали на 1,3 миллиона рублей.

Как рассказали в ведомстве, с начала учебного года специалисты провели проверки 296 образовательных учреждений, девяти организаторов питания и 28 поставщиков пищевой продукции и сырья.

Эксперты проверили 1900 проб готовых блюд и около тысяч продуктов. Оказалось, что 1,3 процента проб не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим показателям проверку не прошли 1,4 % проб готовых блюд и в 0,9 % проб продуктов. 2,2 % исследуемых продуктов не соответствовали нормам по физико-химическим показателям.

– За выявленные нарушения в организации питания в 2018/2019 учебном году по результатам проверок составлено 399 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 1,3 миллиона рублей, – отметили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU