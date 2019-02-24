Жители Кузбасса устроили массовую драку на 23 февраля

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-24T11:15:03+03:00

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Поздно вечером 23 февраля в Ленинске-Кузнецком произошла массовая драка в подъезде дома. В конфликте разбираются полицейские.

Потасовка произошла после 22.00 на улице Зварыгина,16а. По словам участницы конфликта Натальи Тихоновой, на ее мужа напали около семьи молодых людей. Женщина попыталась вытащить супруга из драки и получила ссадины и ушибы.

«Мой супруг вышел покурить в подъезд (хотя там и до этого курили другие соседи), начали сразу возникать соседи с четвертого этажа, хотя курил на третьем… Мы извинились и сказали, что этого не повторится, тут мой супруг пошел провожать брата на такси, и его уже подстерегали малолетки! Штук пять или больше... В этой заварухе пыталась убрать мужа, на что меня два раза кинули об стену, я вся в ссадинах», – рассказала в Сети Наталья Тихонова, отметив, что все побои зафиксированы и «малолеток» ждет наказание.

На полу в подъезде остались кровавые следы. Фото: "ВКонтакте"

Как стало известно «Комсомольской правде», все участники конфликта получили ссадины и ушибы. Заявлений в полицию не поступало. Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем. Все участники драки были старше 20 лет. По словам других очевидце, драка была обоюдная.

ИСТОЧНИК KP.RU