Ночью в Кузбассе загорелась Toyota Camry
У автомобиля вспыхнул моторный отсек
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Ночью Ленинске-Кузнецком загорелся автомобиль Toyota Camry. Пожар потушили спасатели.
Как рассказали в областном управлении МЧС, в 03:45 поступило сообщение о возгорании автомобиля Toyota Camry 2008 года выпуска на проспекте Ленина. На место выехала пожарная машина и четверо спасателей. Возгорание потушили в 03.51.
–В результате пожара обгорел моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства, – рассказали в пресс-службе МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU