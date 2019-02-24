Ночью в Кузбассе загорелась Toyota Camry

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-24T12:22:23+03:00

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Ночью Ленинске-Кузнецком загорелся автомобиль Toyota Camry. Пожар потушили спасатели.

Как рассказали в областном управлении МЧС, в 03:45 поступило сообщение о возгорании автомобиля Toyota Camry 2008 года выпуска на проспекте Ленина. На место выехала пожарная машина и четверо спасателей. Возгорание потушили в 03.51.

–В результате пожара обгорел моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства, – рассказали в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU