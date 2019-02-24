В понедельник в Кузбассе похолодает до -21 градуса

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-24T13:14:26+03:00

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В ночь на понедельник, 25 февраля, в Кузбассе похолодает до -21 градуса. Днем в регионе воздух прогреется до +4 градусов.

По прогнозу специалистов Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник в Кузбассе будет от -8 до -13 градусов. В некоторых районах будет -16, -21 градус. Днем воздух прогреется до -1, -6 градусов. Местами потеплеет до -1,+4 градусов. Ветер юго-западный местами с порывами до 12-17 метров в секунду. В некоторых районах пройдет снег. Ожидаются метели и гололедица.

В Кемерове ночью температура воздуха составит -11, -13 градусов. Местами ожидается -8,-10 градусов. Днем в столице Кузбасса будет -2,-4 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 14 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой снег, днем будет без осадка. Местами ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU