«Живите в мире»: Стас Михайлов прогулялся по Кемерову
Певец Стас Михайлов прогулялся по Кемерову и снял видео на фоне Вечного огня. Исполнитель поздравил фанатов с праздником.
В субботу, 23 февраля, Стас Михайлов приехал в Кемерово накануне своего концерта в столице Кузбасса. На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, снятое на Аллее Славы на фоне Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне.
«С праздником всех защитника Отечества. Так совпало, что в этот день мы находимся в Кемерово. Хочу всех поздравить, пусть этот праздник будет только праздником. И никогда нам и нашим детям пусть не придется брать в руки оружие. Живите в мире все, в любви и радости. С праздником», – сказал на видео Стас Михайлов.
Стас Михайлов записал видео в Кемерове.
ИСТОЧНИК KP.RU