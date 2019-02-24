«Живите в мире»: Стас Михайлов прогулялся по Кемерову

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-24T14:44:25+03:00

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Певец Стас Михайлов прогулялся по Кемерову и снял видео на фоне Вечного огня. Исполнитель поздравил фанатов с праздником.

В субботу, 23 февраля, Стас Михайлов приехал в Кемерово накануне своего концерта в столице Кузбасса. На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, снятое на Аллее Славы на фоне Мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне.

«С праздником всех защитника Отечества. Так совпало, что в этот день мы находимся в Кемерово. Хочу всех поздравить, пусть этот праздник будет только праздником. И никогда нам и нашим детям пусть не придется брать в руки оружие. Живите в мире все, в любви и радости. С праздником», – сказал на видео Стас Михайлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693769" frameborder="0"></iframe> Стас Михайлов записал видео в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU