Воевавший в Донбассе кузбассовец зарезал девушку и ее отца

СЕГОДНЯ 03:38 2019-02-25T03:42:18+03:00

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Житель Новокузнецка, воевавший в Донбассе, зарезал свою девушку и ее отца. Мужчина нанес возлюбленной 60 ударов ножом.

Трагедия произошла 11 августа 2018 года. 26-летний новокузнечанин пришел в гости к своей девушке, которая жила вместе с 62-летним отцом. Во время ужина молодой человек поссорился с хозяином дома. Когда пожилой мужчина оскорбил нетрезвого гостя, тот схватился за нож и несколько раз ударил мужчину. Девушка попыталась защитить отца. За это возлюбленный направил своей гнев на нее: он бил ее пока нож не сломался, а затем достал складной нож. На жертве затем насчитали более 60 ранений. Убив двух человек, новокузнечанин продолжил пить и ушел из дома на следующий день. С собой он унес телефон девушки. Погибших обнаружили родные.

Когда убийцу задержали, он во всем признался. Оказалось, что до этого он два раза был судим. В последний раз, 25 июля 2018, года ему дали условный срок за кражу телевизора.

Следователю обвиняемый рассказал, что два года воевал на Украине, на стороне ДНР, сообщает NK-TV. За двойное убийство ему грозит 20 лет тюрьмы. Уголовное дело рассматривается в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU