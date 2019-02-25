За смерть ребенка жителю Кузбасса дали два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 04:22 2019-02-25T04:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке осудили водителя внедорожника, который насмерть сбил шестилетнего ребенка. Мужчину приговорили к двум годам колонии. Также заплатил 400 тысяч рублей родителям погибшего.

Смертельное ДТП произошло в сентябре 2017 года на пересечении улиц Лазо и Мичурина. Старшая сестра вела через дорогу шестилетнего брата, когда Mitsubishi Outlander сбил его. Ребенка госпитализировали, однако он не выжил.

Как пишут в Сети, на суде водитель утверждал, что погибший ребенок внезапно выбежал на дорогу и прыгнул под авто. Однако в суде удалось доказать вину водителя. Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения. Кроме того, с него взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU