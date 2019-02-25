Четырех человек спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке
В Новокузнецке пожарные спасли четырех человек из горящего дома. В одной из квартир загорелся телевизор.
В воскресенье в 20.55 пожарные получили сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Обнорская. На место выехали 14 спасателей и пять единиц техники.
– Из окна квартиры на третьем этаже шел дым. В подъезде было задымление. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 15 человек. Четверых жильцов вывели по лестнице пожарные с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
В результате пожара в одной из комнат обгорел телевизор и мебель на площади три квадратных метра. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU