Россельхозбанк стал победителем финансовой премии «Банк года» в номинации «Вклад года»

СЕГОДНЯ 07:39 2019-02-25T07:39:18+03:00

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По результатам премии «Банк года», учрежденной порталом banki.ru, самым выгодным предложением на российском банковском рынке в 2018 году был признан вклад для физических лиц «Доходный».

Вклад «Доходный» был запущен в июле 2017 года. Максимальная процентная ставка составляет 8 процентов годовых в рублях РФ, 4 процента годовых - в долларах США и 1,1 процента годовых - в евро. Минимальный размер первоначального взноса составляет 3 000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.

Располагая широкой филиальной сетью не только в крупных, но и малых городах, а также на сельских территориях, АО «Россельхозбанк» постоянно совершенствует линейку продуктов и услуг с учетом запросов всех слоев населения.

ИСТОЧНИК KP.RU