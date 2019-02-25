2019-02-25T07:54:41+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк поддержит Приволжский федеральный округ в развитии экспорта сельхозпродукции

Регион занимает второе место в России по производству продукции АПК
Яков КРЫМСКИЙ
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов принял участие в совещании по вопросам развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В заседании также участвовали заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и главы субъектов РФ округа.

По итогам мероприятия глава РСХБ отметил, что развитие экспорта сельхозпродукции является серьезным стимулом для аграриев Приволжского федерального округа.

- Мы видим все условия в регионе для двукратного увеличения объемов экспорта, обозначенных министром сельского хозяйства. Это возможно, как за счет поддержки местных производителей, так и за счет прихода крупных игроков для реализации межрегиональных проектов, - подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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