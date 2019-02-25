2019-02-25T08:45:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк поможет Чувашии укрепить позиции в АПК

Планируются инвестиционные проекты для расширения экспорта сельхозпродукции региона
Яков КРЫМСКИЙ
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов провел рабочую встречу с Главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым.

Стороны обсудили стратегические направления развития региона, в том числе агропромышленного комплекса республики, а также рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия по ряду крупных проектов, реализуемых на территории региона.

- Мы довольны как объемами выдаваемых кредитов предприятиям АПК в Чувашии, так и качеством обслуживания этих кредитов. В планах - финансово-кредитная поддержка модернизации нескольких производств, реализация инвестиционных проектов для расширения экспорта продукции АПК. Тесное сотрудничество РСХБ и Администрации Чувашской Республики будет способствовать интенсивному развитию региона и повышению качества жизни населения, - подчеркнул глава РСХБ Борис Листов.

АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2000 года. За это время РСХБ направил в экономику республики более 71 миллиарда рублей, из них свыше 44 миллиардов рублей или порядка 62 процентов предоставлены заемщикам АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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