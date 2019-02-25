Почти лобовое: В Кемерове столкнулись две иномарки
Утром в понедельник в Кемерове, на Логовом шоссе, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадали два автомобиля.
Почти лобовое столкновение в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"
Фотографии и видео с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром в понедельник, 25 февраля, на Логовом шоссе, очевидцы выложили в социальные сети. На кадрах видно, что у обоих автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия разбиты передние части. При этом у одной из иномарок при столкновении сработали подушки безопасности.
У обеих машин повреждены передние части. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
О возможных пострадавших в ДТП на настоящий момент ничего не известно. Обстоятельства происшествия и степень вины каждого из его участников в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU