2019-02-25T07:25:19+03:00
Происшествия

Почти лобовое: В Кемерове столкнулись две иномарки

ДТП произошло на Логовом шоссе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Почти лобовое: В Кемерове столкнулись две иномарки. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Почти лобовое: В Кемерове столкнулись две иномарки. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Утром в понедельник в Кемерове, на Логовом шоссе, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадали два автомобиля.

Почти лобовое столкновение в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

Фотографии и видео с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром в понедельник, 25 февраля, на Логовом шоссе, очевидцы выложили в социальные сети. На кадрах видно, что у обоих автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия разбиты передние части. При этом у одной из иномарок при столкновении сработали подушки безопасности.

У обеих машин повреждены передние части. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"

У обеих машин повреждены передние части. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"

О возможных пострадавших в ДТП на настоящий момент ничего не известно. Обстоятельства происшествия и степень вины каждого из его участников в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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