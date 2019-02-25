Почти лобовое: В Кемерове столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-25T07:25:19+03:00

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Утром в понедельник в Кемерове, на Логовом шоссе, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадали два автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/693829" frameborder="0"></iframe> Почти лобовое столкновение в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

Фотографии и видео с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром в понедельник, 25 февраля, на Логовом шоссе, очевидцы выложили в социальные сети. На кадрах видно, что у обоих автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия разбиты передние части. При этом у одной из иномарок при столкновении сработали подушки безопасности.

У обеих машин повреждены передние части. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"

О возможных пострадавших в ДТП на настоящий момент ничего не известно. Обстоятельства происшествия и степень вины каждого из его участников в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU