Сантехники из Кузбасса участвуют в чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-25T07:53:38+03:00

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Лучшие сантехники Кузбасса готовятся участвовать в финале всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России – 2018/2019». Финал будет проходить в апреле Челябинске.

Уже сейчас кузбасские слесари-сантехники, победившие в кузбасском этапе конкурса, готовятся к финалу Кубка России. Работники областного аварийно-восстановительного отряда ЖКХ – электрогазосварщик Сергей Новиков и слесарь-монтажник Николай Сергеев – уже преодолели три этапа, в том числе мастер-класс для школьников и акцию «Добро согревает» на последнем из них. К слову, во время проведения третьего этапа конкурсанты безвозмездно помогли привести в порядок сантехнику на социально-значимом объекте и заменили два умывальника в учебных классах школы №95 города Кемерова.

Десять лучших команд слесарей-сантехников, победившие в отборочных этапах в своих городах, в апреле отправятся на финал конкурса «Лучший сантехник. Кубок России – 2018/2019», который будет проходить а Челябинске. На кону – 600 тысяч рублей призового фонда и звание лучшей команды России.

ИСТОЧНИК KP.RU