Коллекторов оштрафовали на 150 тысяч рублей за звонки жительницам Кузбасса

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-25T08:44:13+03:00

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Две жительницы Кузбасса вынуждены были общаться с коллекторами: те требовали погасить задолженность. При этом у самих женщин никаких задолженностей не было, и общаться с приставами они не хотели. Помогли им избавиться от неприятных разговоров судебные приставы.

Двум жительницам Кузбасса некоторое время назад стали поступать телефонные звонки от коллекторского агентства: его специалисты звонили по поводу чужой задолженности. Сами женщины не являлись должниками и неоднократно отмечали, что не хотят, чтобы им звонили. Однако коллекторы по-прежнему продолжали названивать, причем как женщинам, не имеющим отношения к долгу, там и самому должнику.

- Сотрудники организации оказывали на должника психологическое давление, использовали выражения, унижающие честь и достоинство, вводили в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области.

Закон встал на сторону жительниц Кузбасса, и коллекторскому агентству был назначен административный штраф в размере 150 тысяч рублей.

- На сегодняшний момент организация исключена из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,- отметили в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области. - В 2018 в отношении организации было составлено 20 протоколов по делам об административных правонарушениях, назначены наказания в виде штрафов, общая сумма которых составила 1,72 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU