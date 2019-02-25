Жительница Кузбасса зарезала сожителя из-за волос

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-25T11:22:52+03:00

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В Анжеро-Судженске женщина дважды ранила сожителя ножом за то, что он схватил ее за волосы. Мужчина скончался в больнице.

В апреле 2018 года 42-летняя женщина выпивала у себя дома вместе с сожителем и знакомыми. Во время застолья сожители поругались. Во время ссоры мужчина схватил женщину за волосы. Горожанка разозлилась, схватила нож и несколько раз ударила им сожителя в плечо и ногу. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. На следующий день пострадавший скончался в больнице. Экспертиза показала, что у погибшего была повреждена бедренная артерия, а смерть наступила от сильной кровопотери.

– Со следствием обвиняемая сотрудничала, однако женщина пыталась выстроить версию самообороны. Она давала показания, что в руке у потерпевшего был какой-то предмет, в связи с чем она испугалась за свою жизнь и только поэтому нанесла удар первой, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Версию обвиняемой опровергли показания свидетелей и доказательствами по делу. Суд приговорил женщина к шести годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU