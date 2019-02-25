2019-02-25T12:03:19+03:00
Общество

Кузбассовец пришел с поддельной справкой о сдачи крови в суд

С помощи справки мужчина пытался оправдать свое отсутствие на работе
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец пришел с поддельной справкой о сдачи крови в суд. Фото: архив КП.Кузбассовец пришел с поддельной справкой о сдачи крови в суд. Фото: архив КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителю Осинников заменили наказание в виде обязательных работ лишением свободы. Мужчина был не согласен с таким решением и попытался оправдать свое отсутствие сдачей крови. Но вышло только хуже.

Житель города Осинники в качестве наказания за совершенное преступление должен был выполнять обязательные работы. В один из дней он не явился на работу, а потом был возмущен тем, что ему заменили обязательные работы лишением свободы. Он подал апелляционную жалобу и предоставил справку о том, что в день неявки на работу сдавал кровь в Новокузнецком филиале ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр крови». Такая причина могла бы считаться удовлетворительной, если бы справка была настоящей. Мужчина же не смог четко пояснить обстоятельства ни сдачи крови, ни получения справки. А после того, как прокуратура организовала проверку, выяснилось, что ни в тот, ни в какой-либо другой день мужчина кровь не сдавал. Более того, номер справки не соответствовал нумерации, которая использовалась в учреждении в 2018 году, а подпись должностного лица отличалась от подписи тех, кто может выдавать такие справки.

- В январе прокурор города направил материалы проверки в Отдел МВД России по города Осинники и постановления с требованием возбудить уголовные дела по факту использования и изготовления поддельного официального документа, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В феврале в отделе дознания отдела МВД России по городу Осинники возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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